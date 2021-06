27-06-2021, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Aanhouding na belediging van politieagenten in Groningen

Groningen - Zaterdagavond heeft de politie een man aangehouden nadat deze een politieagent beledigde tijdens zijn werk.

De politieagent was in gesprek met mensen uit Duitsland. Een voorbijkomende jongeman vond het nodig om aan de motor van de politieagent te zitten. De politieagent maakte duidelijk dat dit niet de bedoeling was en heeft de man hierop gewaarschuwd en verzocht om weg te gaan.





De jongeman luisterde echter niet naar de waarschuwing van de agent waarna de agent de man een duwtje in de juiste richting gaf. Nadat de agent de lastige jongeman een duwtje gaf, kwam er een andere aan die zich met de situatie ging bemoeien.





Volgens de man mocht de agent niet aan die jongeman komen en dat maakte hij nog even duidelijker door dicht op de agent te gaan staan en hem uit te schelden voor 'stumperd'. De politieagent duwde ook deze man van zich af en waarschuwde hem ook. Toen de man de politieagent opnieuw uitschold, dit keer met wat minder nette woorden, werd deze jongeman aangehouden voor belediging van de agent.





Een politieagent in vrije tijd boodt assistentie aan de motoragent bij de aanhouding van de jongeman. De jongeman werd op het politiebureau ingesloten voor verhoor. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt.