26-06-2021, Marc Dol - 112Groningen.nl

Loodsbrand blijkt afval-verbranding te zijn in Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zaterdagmiddag rond de klok van vijf uur gealarmeerd voor een brand in een grote schuur of loods aan de Brugkade in Stadskanaal.