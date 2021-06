26-06-2021, 112Groningen.nl

Melding steekincident bij woning in Hoogezand

Hoogezand - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een mogelijke steekpartij aan de Astronautenlaan in Hoogezand.

De melding van het incident kwam even voor vijf uur bij de meldkamer binnen. Het is onbekend wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Vermoedelijk had er zich een klein incident voorgedaan met een mes. Dit is nog niet bevestigd.





Eén persoon werd door een ter plaatse gekomen verpleegkundige van de ambulancedienst nagekeken op eventuele verwondingen. Het is niet bekend of vervoer naar het ziekenhuis nodig was. Zover bekend hoefde er geen politie aan te pas te komen.