26-06-2021, Melarno Kraan & Michael Huising - 112Groningen.nl

Twee personenauto's botsen op rotonde van N366 bij Veendam

Veendam - Op de afrit van de N33 naar de N366 bij Veendam zijn zaterdagochtend twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeval vond omstreeks elf uur plaats. Door onbekende oorzaak botsten de twee personenauto's op elkaar waarbij zeker één van de inzittenden gewond raakte. De brandweer moest een beknelde portier van een van de auto’s verwijderen. Dit gebeurde met speciaal redgereedschap.





De inzittenden van de betrokken voertuigen werden allen gecontroleerd door de ambulancedienst. Het is niet bekend of er iemand mee is genomen naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie in verband met het ongeval. Beide voertuigen werden afgesleept door een bergingsbedrijf.