Man door arrestatieteam aangehouden na bedreiging in Beijum

Groningen - Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagavond een man aangehouden na een bedreiging in Groningen.

Vrijdagavond kreeg de politie een melding binnen dat iemand bedreigd zou zijn door een man in de wijk Beijum. Na de bedreiging ging de man er op een scooter vandoor. Na de bedreiging zijn politieagenten een onderzoek gestart, meldt een woordvoerder van de politie.





Aan het Kombuis in de wijk Lewenborg troffen politieagenten uiteindelijk de scooter aan waarmee de verdachte na de bedreiging vluchtte. Later op de avond werd de man, waarvan verder personalia niet bekend zijn gemaakt, door een Rapid Response Team van het arrestatieteam van de politie aangehouden elders in Groningen.





De man werd ingesloten op het cellencomplex waar hij zaterdag gehoord zal gaan worden over de zaak. Volgens de politie is het onderzoek nog gaande en kan er geen verder informatie worden gedeeld. De scooter, waarop de man na de bedreiging vluchtte, werd door de politie in beslag genomen en meegenomen naar het bureau.