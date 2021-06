26-06-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto knalt tegen Rimob op N7 nabij Julianaplein

Groningen - Op de N7 ter hoogte van de Groningse wijk Helpman is zaterdagmorgen om 09:45 uur een auto tegen een Rimob gereden, dit ter hoogte van de afslag. Niemand raakte gewond.

Ook werd een andere auto geraakt. De auto reed tegen een RIMOB , Een RIMOB is een keerconstructie om de gevolgen van frontale aanrijdingen op obstakels zoals portalen of brugpijlers te reduceren. Een RIMOB wordt geïnstalleerd op plekken waar geen geleiderail is. De RIMOB is begin jaren '80 door Rijkswaterstaat geïntroduceerd en is sindsdien in heel Nederland te vinden.

Dvhn