26-06-2021, Dennie Gaasendam & Politie info & Video Youtube Meternieuws.nl

Bestuurder(28) uit Appingedam raakt motoragent op N34 bij Gieten (Video)

Gieten - Bij een aanrijding met een politiemotor is op het verkeersplein van Gieten een motoragent vrijdagavond gewond geraakt. De politie had een melding gekregen over een bestelauto die over de N34 slingerde.

Een motoragent die bij de rotonde van het verkeersplein in Gieten stond te posten werd vervolgens door de bestuurder van de bestelauto aangereden. De motoragent kwam hierna hard ten val. De politieagent is vooronderzoek over gebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is direct aangehouden. Hij weigerde medewerking op de plaats van het incident. De verkeersongevallen analyse van de politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht. Update: De aangehouden automobilist is een 28-jarige man uit Appingedam. De aangereden collega is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Dank aan Dennie Gaasendam