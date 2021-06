26-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Versoepelingen coronamaatregelen: bijna geen mondkapjes meer en nagenoeg alles open

Groningen - De coronamaatregelen zijn vanaf zaterdag flink versoepeld. Omdat het goed gaat met het aantal besmettingen, en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen diverse maatregelen los worden gelaten.



Een sector die de versoepelingen zeker zal toejuichen is de nachthoreca. Zij mogen voor het eerst sinds vijftien maanden weer open. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook direct druk in de binnenstad. Ook ontstaat er meer ruimte voor de overige horeca. Restaurants mogen bijvoorbeeld meer gasten ontvangen en voor hen gelden geen sluitingstijden meer, met behulp van toegangstesten kunnen grotere evenementen georganiseerd worden en er mogen thuis meer bezoekers ontvangen worden.

Mondkapjes

Ook op het gebied van mondkapjes gelden minder strenge regels. Het beleid van het kabinet is voor de komende periode gericht op anderhalve meter. Waar deze afstand in acht kan worden genomen geldt geen mondkapjesplicht meer. Dit betekent dat in het openbaar vervoer en in het voortgezet onderwijs nog wel een mondkapjesplicht geldt. Amateurwedstrijden in de sport zijn voor iedereen weer toegestaan, ook met publiek.

Alcohol

Daarnaast mag er ook na 22.00 uur weer alcohol verkocht worden, en ook mag er na 22.00 uur alcohol gedronken worden in de openbare ruimte. Het zang-, schreeuw- en blaasadvies komt te vervallen. Wel geldt ook hiervoor in binnenruimtes de regel van anderhalve meter afstand. Vanwege het coronavirus werd het zingen in bijvoorbeeld een kerk de afgelopen maanden ontraden.