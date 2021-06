26-06-2021, Henk Henstra - 112Groningen.nl

Update: Traumahelikopter ingezet bij ongeval in Roodeschool (Video)

Roodeschool - Vrijdagavond omstreeks 18:30 uur werden de hulpdiensten waaronder een traumahelikopter opgeroepen voor een ongeval aan de Greedeweg bij Roodeschool.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk was er een ongeval gebeurd met een fietser. Ambulancemedewerkers hebben een persoon gecontroleerd op verwondingen. Het is niet bekend of deze persoon ook mee moest naar het ziekenhuis. Ongeveer 35 minuten na de melding steeg de traumahelikopter weer op om retour te gaan naar Groningen Airport Eelde.

Update: Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland meldt zaterdagmiddag aan 112Groningen dat het ging om een 72-jarige man die met zijn fiets was gevallen. De man werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd.

Hierbij verleende het Mobiel Medisch Team, die met een traumahelikopter ter plaatse kwam, medische assistentie. De man werd uiteindelijk met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis overgebracht.