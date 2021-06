25-06-2021, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind

Drukte bij teststraten door storing

Groningen - Het was vrijdagmiddag druk bij de diverse teststraten voor party`s. Zoals hier op de Bornholmstraat in Groningen. Er zit vertraging in het mailsysteem, waardoor afspraken minder snel kunnen worden verwerkt melden andere media.