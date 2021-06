25-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Jeugddetentie en jeugd-tbs voor doden Chris Kalfsbeek op schoolplein (update)

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft de 18-jarige Sven O. en Marcella V. veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs (Pij-maatregel).

Ze werden beide veroordeeld voor de dood van de 19-jarige Chris Kalfsbeek uit Groningen. Hij werd in de nacht van 3 op 4 september 2020 met messteken om het leven gebracht, op een schoolplein in Lewenborg.

Kalfsbeek werd in de bewuste nacht door V. naar het schoolplein gelokt. Toen hij met haar stond te praten, kwamen O. en een andere verdachte, Iwan G., op hem afgelopen. Vervolgens stak O. meteen in op de 19-jarige Kalsbeek.

Jeugdstrafrecht

De rechtbank veroordeelde de verdachten volgens het jeugdstrafrecht. De hoofdverdachte Sven O. en zijn medeverdachte Iwan G. waren 17 jaar ten tijde van het incident. De derde verdachte, Marchella V., was achttien ten tijde van de moord, maar werd ook volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld.

Veroordeling voor doodslag

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat er niet voldoende bewijs is dat zij Chris opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven hebben beroofd. Dit betekent dat er sprake is van doodslag en niet van moord.

Cruciale rol

Hoewel Machella V. zelf geen geweld heeft gebruikt, stelt de rechtbank dat zij een cruciale rol heeft gespeeld rond de dood van Kalfsbeek. V. zou ervoor hebben gezorgd dat Kalfsbeek in de val werd gelokt.

Lagere straf voor derde verdachte

Ook Iwan G., een medeverdachte die uit was op de dure jas van Kalfsbeek, is verminderd toerekeningsvatbaar en krijgt daarom 90 dagen jeugddetentie (waarvan 33 voorwaardelijk) en een verplichte behandeling opgelegd. Bij de moord had hij een beperkte rol, omdat hij dacht dat het trio Kalfsbeek slechts een lesje wilde leren en hem in elkaar wilde slaan.