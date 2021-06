25-06-2021, Politie Oldambt Facebook

Getuigen gezocht van inbraak Winschoten

Winschoten - Afgelopen woensdagavond of begin van die nacht is er ingebroken in een woning aan de Nassaustraat in de omgeving van de Irisstraat.

De inbrekers hebben onder andere een TV, computer en gereedschap gestolen.

Heeft u iets verdachts gezien rond die tijd?

Bel dan de politie op 0900-8844, (PV 2021168304)