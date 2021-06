25-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Geen coronapatiënten meer op Groninger IC’s; twee patiënten op verpleegafdeling

Groningen - Het aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen vier dagen gedaald. Vrijdagochtend lagen er nog twee coronapatiënten opgenomen, beide op een verpleegafdeling.