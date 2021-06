24-06-2021, 112Groningen.nl

Politie opzoek naar eigenaar van aangetroffen boormachine

Groningen - Gisteren, woensdag 23 juni 2021, zijn er door de politie Groningen meerdere goederen in beslag genomen.

De diverse gestolen goederen werden op het Damsterdiep in de stad Groningen door politieagenten in beslag genomen. Een deel van de goederen is inmiddels terug bezorgd bij meerdere eigenaren.





Nog niet alle goederen zijn terug. De politie is opzoek naar de eigenaar van de bovenstaande boormachine zoals op de foto is te zien. Is deze boormachine van u, of weet u van wie deze kan zijn? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld dan ook hetvolgende zaaknummer 2021165803.