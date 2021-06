25-06-2021, Heidanus Twitter, wijkagent

Twee drugspanden gesloten door de Burgemeester (Update)

Groningen - Op last van de Burgemeester in gemeente Groningen zijn er donderdag twee panden in de Korreweg- en Oosterparkwijk voor de duur van een half jaar gesloten.

Dit alles op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Drugsoverlastligt ten grondslag meldt een wijkagent via Twitter. Update 25-06-21: Volgens woordvoerder Hans Coenraad van de gemeente constateerde de politie dat de panden een schakelfunctie hadden in een drugsnetwerk in de Stad. De politie heeft harddrugs in het pand aangetroffen. Om hoeveel het gaat, is niet bekend gemaakt, maar het zou gaan om aanzienlijke hoeveelheden. Volgens Coenraads wordt er tussen de vijftig en zestig keer per jaar besloten om een pand tijdelijk te sluiten. De burgemeester en de politie kijken daarbij met name naar de bedreiging van de openbare orde, die ook de drugshandel met zich mee brengt. Zegt Oogtv.nl