24-06-2021, Heidanus Twitter, wijkagent

Twee drugspanden gesloten door Burgemeester

Groningen - Op last van de Burgemeester in gemeente Groningen zijn er donderdag twee panden in de Korreweg- en Oosterparkwijk voor de duur van een half jaar gesloten.

Dit alles op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Drugsoverlast ligt ten grondslag meldt een wijkagent via Twitter.