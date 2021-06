24-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Martin Nuver & Julian Spa

CSG de Kluiverboom ontruimd; onkruid wegbranden veroorzaakt smeulen (Video)

Groningen - In verband met een brandmelding is donderdagmiddag om 14:00 uur CSG de Kluiverboom in Lewenborg ontruimd.

De brand in het pand is ontstaan door het wegbranden van onkruid rond de school. Volgens een medewerker is daardoor vuur naar binnen getrokken via de spouwmuren. Er raakte niemand gewond bij het incident. Het grootste gedeelte van de brandweer is weer teruggekeerd naar de kazerne. Een laatste eenheid voerde nog een nacontrole uit. Dat zegt Oogtv op hun website. De leerlingen van de school hebben de rest van de donderdag vrij gekregen laat de BHV weten aan 112Groningen. Video volgt