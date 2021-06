24-06-2021, Joey Lameris 112Groningen

Quintusschool in Glimmen dicht vanwege coronabesmettingen

Glimmen - De Quintusschool aan de Nieuwe Schoolweg in Glimmen moet deze week dicht omdat verschillende leraren positief zijn getest op het coronavirus.

Dat blijkt uit een brief die woensdag naar de ouders is verstuurd, meldt omroep OOGTV. Woensdag werd duidelijk dat een leraar in de bovenbouw positief werd getest op het coronavirus. Afgelopen zondag en vorige week donderdag werden ook al twee andere leraren positief getest. De bron van deze besmettingen is onbekend en zal worden onderzocht. Om het risico verder te beperken is in overleg met de GGD besloten om de school de rest van de week te sluiten.

De leerlingen krijgen de komende dagen online les. De school laat in een brief weten dat een schoolreis, die voor volgende week gepland stond voor de groepen 4, 5 en 6, niet door zal gaan. Er wordt gekeken of de reis kan worden uitgesteld, of deze in september te laten plaatsvinden.