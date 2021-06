24-06-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

GGD Groningen: “Van de Groningers heeft 43% een eerste prik gehad”

Roden - De vaccinatiecampagne is flink op stoom gekomen. De GGD Groningen laat weten dat inmiddels 43% van de Groningers een eerste prik heeft gehad, 24% is volledig gevaccineerd.

In de afgelopen week werden er 40.212 vaccinaties gezet. “Op dit moment vaccineren wij mensen geboren in of voor 1955, mensen geboren in 1961 tot en met 2003, mensen die vallen in de medische risicogroep, zorgpersoneel, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang, sekswerkers en jongeren met een medische indicatie”, meldt de GGD. Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn er in Groningen 359.836 personen geprikt. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.

Coronabesmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in Groningen 105 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen in onze regio blijft dalen en de besmettingsgraad ligt in onze regio nu op 18 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 33 per 100.000 inwoners. Het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 3 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners is nu waakzaam.” Sinds het begin van de epidemie is bij 37.942 personen een besmetting vastgesteld.

Forse toename besmettingen in groep 15-19 jarigen

In de leeftijdsverdeling waar nieuwe besmettingen worden vastgesteld zijn in vergelijking met vorige week flinke verschuivingen te zien. In de groep van 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 11%. Vorige week was dit nog 20%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 29%, vorige week was dit nog 12%. In de categorie 20 tot 29 jaar om 18%, vorige week 13%. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar om 38%, vorige week 53% en in de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 3%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden afgelopen week vastgesteld in de gemeente Westerwolde. In de afgelopen 7 dagen ging het daar om 70 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Volgens de GGD is dit relatief hoge cijfer te verklaren door het intensieve testbeleid voor inkomende asielzoekers in Ter Apel. In de gemeente Veendam ging het afgelopen week om 37 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, Het Hogeland 27, Groningen 16 en Midden-Groningen 15.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er in de provincie 5.170 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 78 een positief testresultaat te horen, dit komt neer op 1,5%. Het aantal afgenomen testen is in week 24 verder gedaald. In de vorige week ging het nog om 7.369 testen. Ook landelijk is er de afgelopen weken een daling van het aantal afgenomen testen.