23-06-2021, Robert van der Veen - 112Groningen.nl & Auke Mulder & Patrick Wind

Stadhuis Groningen kleurt regenboogkleuren als statement voor antihomowet

Groningen - Het Stadhuis aan de Grote Markt in Groningen kleurt woensdagavond in regenboogkleuren. Aanleiding voor het verlichten van het Stadhuis is het initiatief om de Allianz Arena in München woensdagavond te verlichten in de kleuren van de regenboog.