23-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Herstel Gerrit Krolbrug gaat minimaal anderhalf jaar duren

Groningen - Het herstellen van de Gerrit Krolbrug gaat nog minimaal anderhalf jaar duren. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur woensdagmiddag gezegd.

De brug werd in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 mei aangevaren door een vrachtschip. Hierdoor ontstond er grote schade. Op vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer laat de minister weten dat vanwege de overspanning van een dergelijke brug en andere technische randvoorwaarden herstel minimaal anderhalf jaar gaat duren. Ook als herstel niet mogelijk is dan is enkel vervanging mogelijk met ‘de reguliere doorlooptijden van planvorming en realisatie tot gevolg’.





Nijboer laat op Twitter zijn onvrede blijken. Hij wil de Kamer tot de orde roepen. “De minister laat hiermee weten dat de Gerrit Krolbrug absoluut geen prioriteit heeft en dat het nog jaren kan duren voor er iets gebeurt. Daar nemen wij geen genoegen mee.”