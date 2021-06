23-06-2021, 112Groningen.nl

Auto slaat over de kop op afrit N46 nabij Loppersum

Loppersum - De hulpdiensten werden woensdagmiddag om vijf over half vijf opgeroepen voor een melding van een verkeersongeval op de Delleweg N996 nabij Loppersum.

Een automobilist was door onbekende oorzaak op de afrit van de Eemshavenweg - N46 over de kop geslagen. De automobilist wilde vermoedelijk vanaf de afrit de Delleweg opdraaien, maar sloeg daarbij over de kop.





De vrijwillige brandweer van Loppersum moest eraan te pas komen om de automobilist uit het voertuig te bevrijden. Nadat de bestuurder was bevrijdt, werd deze door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en gecontroleerd op verwondingen. Uiteindelijk werd de persoon met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.





Een bergingsbedrijf heeft de fors beschadigde personenauto weggesleept. De weg was door het ongeval tijdelijk afgesloten door de politie.