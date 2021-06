23-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Ontruiming pand vanwege gaslucht naast scholen Diamantlaan (Video)

Groningen - De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse bij een melding van een gaslekkage aan de Diamantlaan in Groningen.

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar middel HV (Middel Hulpverlening). Dit houdt in dat er meerdere voertuigen ter plaatse zullen komen. De hulpdiensten zijn momenteel in overleg of de nabijgelegen scholen ook ontruimd moeten worden. De straat is afgesloten en netwerkbeheer Enexis is ter plekke.

Update @brwgroningen: