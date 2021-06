23-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Af- en oprit A28 bij Haren drie weekenden dicht voor aanleg faunaduiker

Haren - De afrit van de A28 bij Haren (richting Groningen) is in het weekend van 9 tot en met 11 juli en die van 30 juli tot en met 1 augustus afgesloten vanwege werkzaamheden.

De oprit van de A28 bij Haren (richting Assen) is dicht van 6 tot en met 8 augustus. De drie weekendstremmingen gaan telkens vrijdag op 19.00 uur in en duren tot 06.00 uur op de maandag daarop. Tijdens de stremmingen wordt een faunaduiker onder de A28 aangelegd. Een faunaduiker is een soort tunnel voor kleine dieren, zoals de otter. Die kunnen dan zonder gevaar tussen twee natuurgebieden pendelen.Zegt oogtv.nl

De faunaduiker wordt ten zuiden van Haren aangelegd, ter hoogte van de afslag Haren en parkeerplaats De Witte Molen. Tijdens de klus wordt de maximum snelheid op de A28 verlaagd naar 70 km per uur en is een rijbaan afgesloten. De bussen van en naar P+R Haren wordt tijdens de weekendstremmingen omgeleid.