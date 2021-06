23-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

“Deltavariant coronavirus snel dominant, in de herfst mogelijk nieuwe golf”

Landelijk - De deltavariant van het coronavirus, die ook bekend staat als de Indiase variant, wordt in Nederland sneller dominant dan eerst gedacht. Dat meldt het RIVM dinsdag.

Het RIVM verwacht dat over drie weken de helft van alle nieuwe besmettingen met deze variant zullen zijn. Over twee manden zijn alle andere varianten verdrongen door de nieuwe mutant. Volgens het RIVM vallen de effecten op korte termijn mee. Dit komt door het vaccinatietempo en het seizoenseffect. Door het mooie weer zijn veel mensen buiten waardoor het virus minder kans krijgt. De verwachting is dan ook dat de ziekenhuisopnames deze zomer zullen blijven dalen en ook in de nabije toekomst wordt geen toename voorzien. Zegt Oogtv.nl.

Nieuwe golf

Voor de komende herfst is de nieuwe variant wel een ‘punt van zorg’. Het RIVM verwacht dat de deltavariant dan een nieuwe golf van besmettingen kan veroorzaken. Dit komt omdat nog niet iedereen is gevaccineerd of dit nog niet volledig is. De huidige vaccins waar mensen mee ingeënt worden beschermen volgens de eerste resultaten goed tegen de deltavariant, hoewel het beschermende effect wel iets minder groot is dan tegen bijvoorbeeld de Britse variant.

Clusters in Amsterdam en Rotterdam

De deltavariant werd in april voor het eerst in Nederland aangetroffen, in een zogeheten kiemsurveillance. Op dit moment is de mutant verantwoordelijk voor 9 procent van de besmettingen. Op dit moment zijn er clusters te vinden in Amsterdam en Rotterdam. Het RIVM verwacht dat deze steden koploper zullen worden als het gaat om de verspreiding. Uit onderzoek blijkt dat de deltavariant veel besmettelijker is dan de Britse variant. Het is onbekend of het mensen ook zieker kan maken. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Toename besmettingen bij jongeren die terugkomen uit Spanje en Portugal

In Nederland nemen het aantal besmettingen fors af. Dat effect wordt gezien binnen alle leeftijdsgroepen. Wel blijkt dat het aantal besmettingen bij jongeren hoger ligt dan gemiddeld. Met name onder middelbare scholieren. Daarnaast ziet het RIVM dat mensen steeds vaker besmet worden op andere plekken dan op ‘traditionele’ locaties als thuis en op het werk. Zo zijn er meer besmettingen op school en via vakanties in het buitenland. Een opvallende toename van besmettingen wordt gezien bij jongeren die terugkomen van vakanties in Spanje en Portugal.