22-06-2021, Robert v/d Veen 112Groningen & Auke Mulder & Joey Lameris

Twee gewonden bij ongeval N983 Oldehove

Oldehove - Op de N983 - Barnwerderweg in Oldehove zijn dinsdagavond om 22:30 uur twee auto’s tegen elkaar gebotst bij een bocht. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om de gewonden te behandelen.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De eerste slachtoffer is met spoed naar het Martiniziekenhuis vervoerd, een tweede werd later ook overgebracht met onbekende verwondingen. De VOA deed ter plaatse een uitgebreid sporen onderzoek. Een berger heeft daarna de zwaar beschadigde auto`s geborgen.

Dvhn