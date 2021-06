De F-16 nam op dinsdag 22 juni afscheid van Friesland en van de Friese bevolking. Rond het middaguur vlogen 3 F-16's de Elfstedentochtroute. Dat deden ze 2 keer. Een luchtfotograaf nam vanuit een extra toestel foto’s van de formatie boven de 11 steden.

Om daar op gepaste wijze bij stil te staan vliegen een aantal F-16's vanmorgen in formatie de Elfstedentocht. Net als de eerste F-16 in 1979. Vanaf Volkel blijft de F-16 nog vliegen tot 2024.

Einde van F-16-operaties



Door de komst van de F-35 als nieuw gevechtsvliegtuig stopt het tijdperk van de F-16's op Vliegbasis Leeuwarden. Op 1 juli is het ceremoniele einde van F-16-operaties vanaf de Friese basis. Op Vliegbasis Leeuwarden staan dan nog F-35's gestationeerd en later dit jaar volgt het onbemande vliegtuig, de MQ-9.

F-16-vliegers en grondpersoneel van Leeuwarden verhuizen vanaf 1 juli naar Vliegbasis Volkel. Vanaf deze Brabantse basis vliegt de luchtmacht nog tot 2024 met de F-16. Dan nemen ook daar F-35's de taken over.

Vanaf 1979





42 jaar lang beschermde de F-16 vanaf de Friese thuisbasis het Nederlandse luchtruim en werd het wereldwijd ingezet voor vrede en veiligheid.

De 1e Nederlandse F-16 landde op 7 juni 1979 op Vliegbasis Leeuwarden. Toen vloog een formatie van Starfighters, NF-5’s en een F-16 ook over de Friese steden.





F-16 niet uit beeld





Na 1 juli wordt Vliegbasis Leeuwarden nog wel gewoon gebruikt voor oefeningen met F-16's.