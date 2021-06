22-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Slachtoffer schietincident Kiel-Windeweer nu zelf voor rechter

Kiel-Windeweer - De man die op 19 september 2020 tijdens een schietincident in Kiel-Windeweer in zijn voet werd geschoten, stond dinsdag zelf voor de rechtbank vanwege drugshandel en uitkeringsfraude.

De 32-jarige Stadjer werd eind maart opgepakt tijdens een onderzoek naar drugshandel in Hoogezand, Foxhol, Kropswolde en Kolham.

'Ik ben geen dealer'

De aanleiding van dit onderzoek waren diverse anonieme tips,. Al snel kwam de Stadjer in beeld. Hij zou vanaf zomer 2020 handelen in cocaïne en heroïne. Dat hij drugs verkocht erkende hij: 'Maar ik ben geen dealer.' Hij had zo'n tien tot dertig klanten en de opbrengst was per dag sterk verschillend. De man heeft sinds 2013 een uitkering.

Meer en bron Rtv Noord