22-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

In Groningen geldt sinds dinsdag laagste risiconiveau

Groningen - In de provincie Groningen geldt sinds dinsdag het laagste risiconiveau. De afgelopen periode werd de situatie nog als ‘ernstig’ ingeschaald.

Groningen is naast de regio Zaanstreek-Waterland de enige regio waar het niveau ‘waakzaam’ sinds dinsdag geldt. Het risiconiveau wordt berekend aan de hand van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames.

Daarbij wordt er ook gekeken naar het aantal inwoners. Naast de twee regio’s waar ‘waakzaam’ geldt zijn er achttien regio’s waar de situatie als ‘zorgelijk’ wordt gezien en in vijf regio’s is het niveau ‘ernstig’ van kracht. Het hoogste risiconiveau is nergens meer actief. De indeling wordt elke twee weken opnieuw vastgesteld.