22-06-2021, Thijs Huisman, Robin Feunekes, Ruben Huisman, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer redt twee reeën uit het Noord-Willemskanaal bij De Punt (Video)

De Punt - De brandweer van Eelde en Haren hebben dinsdagavond twee reeën gered uit het Noord-Willemskanaal bij De Punt.

De brandweer werd omstreeks 20:10 uur gealarmeerd. Omdat de reeën rondjes zwommen in het kanaal werd ter assitentie even later een boot van de brandweer Haren opgeroepen.



Na enige tijd lukte het de brandweer de reeën uit het water te halen. Eén ging er meteen vandoor toen die op het droge stond. De andere heeft de brandweer afgedroogd en daarna losgelaten. Beide raakten niet gewond.