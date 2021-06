22-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

‘Intimidatie journalisten door huisjesmelkers en malafide verhuurders onacceptabel’

Groningen - De gemeente Groningen moet zich hardmaken voor de persvrijheid in de gemeente. Ook moet het college van B & W duidelijk maken aan verhuurders zoals Havos Vastgoed dat er voor hen geen plek is in de Stad.