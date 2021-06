22-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Gasleiding geraakt bij plaatsen hekwerk in Bedum

Bedum - Aan de Van Heemskerkstraat in Bedum is dinsdagmiddag een gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden.

Werklieden waren bezig met palen slaan voor een hekwerk langs het fietspad. Tijdens deze werkzaamheden is een paal te hard doorgeslagen waarbij een gasleiding werd geraakt. De werklieden hebben daarop meteen de brandweer gebeld, die met spoed ter plaatse kwam.



Brandweerlieden hebben de situatie gecontroleerd en veiliggesteld. In de omliggende woningen werd verder geen gas gemeten. Uit voorzorg werd een deel van de straat afgesloten voor alle verkeer. Zover bekend hoefden er geen woningen ontruimd te worden. Netwerkbeheer Enexis kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het lek definitief te dichten.