22-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

PvdD wil weten waarom niet is ingegrepen tijdens voetbalfeest

Groningen - De Partij voor de Dieren wil weten waarom er vorige week niet is ingegrepen tijdens een feestje van FC Groningen supporters.

De supporters vierden het 50-jarig bestaan van de club en trokken dinsdagavond laat naar de Grote Markt. Daar werd onder meer vuurwerk afgestoken en geen rekening gehouden met de coronaregels.

De gemeente zei te zijn overvallen door de actie van de supporters, maar daar neemt de PvdD geen genoegen mee. Volgens de PvdD waren er genoeg signalen op de sociale media dat de actie gehouden zou worden. De politie had volgens de partij nog kunnen ingrijpen. Aldus Oogtv.nl

De PvdD wil ook weten of de gemeente inmiddels in gesprek is met de supportersvereniging en wil een update over die gesprekken.

De PvdD vindt dat de maatschappij ernstig ontwricht wordt door dit soort acties. Dit omdat iedereen zich aan de coronaregels moet houden, terwijl bij voetbalfeestjes alle regels ongestraft aan de laars gelapt worden.