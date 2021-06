22-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

UMCG doet mee aan onderzoek ‘tweede shot’ na Janssen-prik

Groningen - Het UMCG gaat, samen met vier andere Nederlandse academische ziekenhuizen, onderzoeken of een tweede coronavaccinatie, na een eerste prik met het Janssen-vaccin, nuttig is.

Dat maakte het Erasmus MC dinsdagochtend bekend. Volgens de onderzoekers is het, door de toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus, mogelijk dat een aanvullende vaccinatie na één shot Janssen noodzakelijk is.





Eerder onderzoek met het AstraZenica-vaccin wees al uit dat een twee de prik met een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna, een sterke afweerreactie opwekt en daardoor voor extra bescherming zorgt.





De ziekenhuizen gaan hun onderzoek houden onder medewerkers, die hun eerste shot Janssen al hebben ontvangen. Zij krijgen een tweede prik met het Janssen, Pfizer of Moderna vaccin. De onderzoekers bestuderen vooral of de combinaties veilig zijn en of dit een goede afweerrespons opwekt tegen de verschillende coronavirusvarianten.





De eerste resultaten van deze studie worden eind oktober verwacht.