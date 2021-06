21-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Opsporing Verzocht laat pinnende oplichter in Paterswolde zien

Groningen - In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een oplichter die zijn buit pint bij een pinautomaat in Paterswolde.