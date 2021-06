21-06-2021, Robert van der Veen & Auke Mulder - 112Groningen.nl

Kleine gaslekkage provisorisch gedicht door brandweer in Niehove

Niehove - De brandweer van Grijpskerk werd maandagavond opgeroepen voor een gaslekkage aan de Oude Dijk in Niehove.

Eenmaal ter plaatse bleek een sprake te zijn van een kleine gaslekkage. Brandweerlieden hebben het lek tijdelijk kunnen dichten in afwachting van de netwerkbeheerder.





Netbeheerder Enexis kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het lek definitief te dichten. De brandweer is nog enige tijd ter plaatse totdat de situatie kon worden overgedragen aan de netwerkbeheerder. Waardoor de gaslekkage is ontstaan is niet bekend.