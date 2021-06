21-06-2021, Persbericht Gemeente Westerkwartier

Burgemeester sluit schuur in Lutjegast vanwege illegale hennepkwekerij

Lutjegast - Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier heeft op maandagochtend 21 juni een schuur aan de Abel Tasmanweg in Lutjegast gesloten.

De schuur is gesloten voor een periode van drie maanden. Dit omdat er eerder door de politie een grote hoeveelheid hennepplanten is aangetroffen. De schuur is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

Damoclesbeleid

Een hennepplantage veroorzaakt niet alleen overlast, maar vormt ook een gevaar voor de omgeving. Met het Damoclesbeleid heeft een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en panden te sluiten als sprake is van productie van of handel in drugs. Burgemeester Van der Tuuk: “Het is onacceptabel dat iemand een schuur bij een woning gebruikt voor het produceren van drugs en daarmee de directe omgeving in gevaar brengt. Daarom maak ik gebruik van mijn bevoegdheid om een pand te sluiten. Zo kunnen mensen in deze omgeving veilig wonen.” Het drugsbeleid van de gemeente Westerkwartier staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging. Dat is een taak van het Openbaar Ministerie.

Verdachte situatie melden?

Inwoners die melding willen maken van een verdachte situatie kunnen dit telefonisch doen via de politie, 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.