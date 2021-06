De man, de 37-jarige Johnny van den W., stak vorig jaar oktober zijn moeder dood in een psychose. De familie van het slachtoffer vindt dat Lentis dat had kunnen voorkomen en dient een klacht in bij de zorginstelling. Lentis kan de klacht pas in behandeling nemen als Van den W. zelf met een handtekening toestemming geeft om zijn dossier te openen. RTV Noord heeft de klacht inmiddels ingezien.