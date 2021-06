21-06-2021, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Brand in loods bij Niestern Sander Farmsum, ontruiming (update)

Farmsum - Maandagmorgen om 10:45 uur een melding van een brand gebouw (loods/grote schuur) bij Niestern Sander BV aan de Venjelaan in Farmsum. Het pand werd meteen door de BHV ontruimd.

Diverse brandweerauto`s gingen ter plaatse. Na aankomst ging men op verkenning uit in de loods. Alle personeel stond buiten. In de loods had iets vlam gevat tijdens werkzaamheden, de vlammen waren snel onder controle meldt de brandweer voorlichter aan 112Groningen.