21-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor phishingmails

Groningen - Het Waterbedrijf Groningen ontving de afgelopen dagen veel telefoontjes over een mail die verstuurd zou zijn vanuit Waternet over onbetaalde facturen.

Volgens Waterbedrijf Groningen is deze mail niet afkomstig vanuit Waternet of Waterbedrijf Groningen, maar betreft het digitale oplichting in de vorm van een phishingmail.

“Verwijder deze mail direct en maak geen geld over naar het verstrekte rekeningnummer”, zo schrijft het Waterbedrijf.