21-06-2021

Familiedrama in Appingedam: Zoon(20) steekt vermoedelijk vader(46) dood (Video)

Appingedam - Zondagavond rond 22:50 uur heeft er aan de Placiusstraat in Appingedam een steekincident plaatsgevonden.

Een man is hierbij zeer ernstig gewond geraakt. Hulpverlening mocht niet meer baten en het slachtoffer is overleden.

Enige tijd later is de verdachte aangehouden. Hij zal worden overgebracht naar het cellencomplex en worden verhoord. De politie doet uiteraard onderzoek naar dit incident. Zo zal er forensisch onderzoek worden gedaan en worden getuigen gehoord.

Update: Bij de steekpartij in Appingedam zondagavond heeft een 20-jarige zoon zijn vader neergestoken na een heftige ruzie. De 46-jarige Frans overleed in de woning aan de Placiusstraat. Dat is het vermoeden aldus buren. Dat meldt Dvhn.nl.