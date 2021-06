20-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kans is groot dat Groningen komende dinsdag naar niveau ‘waakzaam’ gaat

Groningen - Mochten er de komende 48 uur geen gekke dingen gebeuren is besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dan is de kans groot dat Groningen naar het laagste risiconiveau gaat dat het land kent, schrijft oogtv.nl.