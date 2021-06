20-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Hulpactie voor bewoners boerderijbrand Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - Het gezin dat slachtoffer is geworden van de verwoestende woningbrand in Nieuwolda deze week, 'heeft zo snel mogelijk vervangende woonruimte nodig'.

'In de nacht van 17 op 18 juni is de woonboerderij van mijn zus en haar gezin, de familie Dijk, volledig afgebrand', schrijft Mara Piccione uit Warffum op de inzamelingspagina. 'Hun droomboerderij waar ze zo hard voor gewerkt hebben en die ze de afgelopen twee jaar met zoveel liefde en geduld verbouwd hebben is inclusief al hun persoonlijke bezittingen verloren gegaan. Een dramatische nacht.'





'Niet makkelijk met vier kinderen'

Piccione noemt het een groot geluk dat er niemand bij de brand gewond is geraakt, maar vraagt op internet nu wel om hulp. 'Het gezin heeft zo snel mogelijk vervangende woonruimte nodig. Met twee grote kinderen, twee kleine kinderen, twee grote honden, 6 katten en kippen is dat niet eenvoudig.'











