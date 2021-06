20-06-2021, 112Groningen & Instagram: politie_teamverkeer_nn

Wilde achtervolging motorrijder in Groningen

Groningen - Vanmiddag kreeg de politie in de wijk Vinkhuizen Groningen een melding van asociaal rijgedrag van een motorrijder. Daarnaast zou de bijrijder die achterop zat geen helm dragen.

Al snel troffen agenten de motor aan met daar achterop de bijrijder zonder helm. Agenten hielden de motor staande even gaven de bijrijder een bekeuring voor het niet dragen van een helm. Bij de staande houding van de bijrijder ging de bestuurder van de motor er met hoge snelheid vandoor.





Na kort speurwerk in de wijk werd de motorrijder meerdere keren gezien, onder andere rijdend op het trottoir. De motorrijder was overduidelijk niet van plan te stoppen voor de motorrijders van de politie.





Maar al snel liep de motorrijder tegen de bekende lamp. In een doodlopende straat gaven agenten de motorrijder een stopteken. Zoals de agenten hadden verwacht negeerde de motorrijder het stopteken. Met hoge snelheid reed de motor over fietspaden en negeerde hij alle verkeersregels. Uiteindelijk reed de motor de bult op bij de Aquamarijnschool, waar hij zich klem reed bij een metalen hek.





In plaats van opgeven koos de motorrijder ervoor om met de motor van een steile helling te rijden. Dit gebeurde met alle gevolgen van dien. Hij crashte in een fietsenrek onderaan de bult.





Tegen de man is proces verbaal opgemaakt voor het gevaar of hinder veroorzaken, rijden op een fietspad met een motor, negeren van een stopteken, niet op eerste vordering tonen van een ID bewijs en naast de forse bekeuringen is de man aangemeld voor een EMG cursus bij het CBR. De officier van justitie zal zich buigen over de zaak.