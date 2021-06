20-06-2021, Julian Spa - 112Groningen.nl

Auto's botsen op de N366 bij Zandberg

Zandberg - Zondagmiddag omstreeks 16:10 uur ter hoogte van de N366 bij Zandberg zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Verschillende hulpdiensten waaronder de brandweer van Ter Apel werden voor het ongeval gealarmeerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er niemand bekneld te zitten. Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden van de voertuigen gecontroleerd op verwondingen. Eén van de inzittenden is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De VOA (verkeersongevallenanalyse) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft de fors beschadigde voertuigen weggesleept. Gedurende het incident was de weg volledig afgesloten voor het verkeer.