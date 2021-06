20-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Kop-staart aanrijding tussen twee auto's in Groningen

Groningen - Zondagmiddag omstreeks 14:10 uur heeft er op de Radesingel in Groningen een kop-staart aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto's.

Een Rapid Responder van de ambulancedienst kwam ter plaatse om de automobilisten te controleren op eventuele verwondingen. Ze konden ter plaatse worden behandeld en vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.



Vanwege de aanrijding was de weg afgesloten voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en gegevens genoteerd. Het is niet bekend of de auto's weggesleept zijn door een berger.