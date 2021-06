20-06-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Fietser ten val bij eenzijdig ongeval in Groningen

Groningen - Op de Laan Corpus den Hoorn in Groningen is zaterdagavond een fietser ten val gekomen.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde omstreeks 23:35 uur. Omstanders ontfermden zich over de gewonde fietser totdat de hulpdiensten ter plekke kwamen.



Ambulancemedewerkers hebben de fietser gecontroleerd op verwondingen. De fietser kon ter plaatse worden behandeld en is vervolgens thuis gebracht door de ambulancemedewerkers. Agenten hebben de fiets naar huis gebracht.