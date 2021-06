19-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Politie beëindigt feest in nachtclub Groningse binnenstad

Groningen - De politie heeft vrijdagavond een feest beëindigt in een nachtclub in de Papengang in de Groningse binnenstad. Dat meldt de politie na onderzoek van OOGTV.