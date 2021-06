19-06-2021, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

Goederen weggenomen tijdens inbraak bij VV Grijpskerk

Grijpskerk - Tussen woensdag 16 juni 2021 en donderdag 17 juni 2021 heeft er een inbraak plaatsgevonden bij Voetbalvereniging Grijpskerk aan de Sportlaan in Grijpskerk.

Bij de inbraak zijn goederen weggenomen uit het materialenhok van de voetbalvereniging. Een half jaar geleden werd het materialenhok ook al opengebroken. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de dader of daders van deze inbraak.





Heeft u tussen woensdag 16 juni 2021 en donderdag 17 juni 2021 iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Sportlaan in Grijpskerk? Dan komt de politie graag met u in contact. Informatie kan worden doorgegeven aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl