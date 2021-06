19-06-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Man(24) aangehouden na ongeval N46 Eemshavenweg bij Zuidwolde (Video)

Zuidwolde - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er op de N46 tussen Groningen en Bedum een ongeval plaats gevonden tussen twee voertuigen.

Door nog onbekende oorzaken kwamen de auto’s met elkaar in botsing. Verschillende hulpdiensten waaronder de brandweer, meerdere ambulances en politie eenheden werden naar de plaats van het ongeval gestuurd.



Bij aankomst bleek er niemand meer in de voertuigen te zitten. Één persoon is meegenomen naar het ziekenhuis ter controle, de verwondingen vielen mee aldus de persvoorlichter. Ook is één man(24) aangehouden en meegenomen naar het politiebureau aan de Rademarkt in Groningen. Hij had geen geldig rijbewijs.



Gedurende het ongeval was de N46 volledig afgesloten voor het verkeer. Rond 01:45 uur werd de weg weer vrij gegeven.